В Запорожье товарные вагоны сошли с рельс: пассажирские поезда опоздают на два часа

Четыре вагона товарного поезда сошли с рельс в Запорожье, что спровоцировало задержки пассажирских поездов.

Инцидент произошел неподалеку от станции Запорожье-2, сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

По этой причине часть пассажирских рейсов вынуждены будут изменить маршрут следования.

Поезда будут курсировать через Запорожье-Левое — Вольнянск — Запорожье-1.

Каких поездов коснется задержка

№72 Киев – Запорожье;

№142 Мариуполь – Одесса;

№120 Запорожье – Львов;

№119 Львов – Запорожье;

№116 Киев — Бердянск.

Согласно прогнозу Укрзализныци, эти поезда прибудут с опозданием примерно в 2 часа.

В компании попросили пассажиров внимательно следить за обновлениями информации.