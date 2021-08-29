В Запорожье товарные вагоны сошли с рельс: пассажирские поезда опоздают на два часа

Четыре вагона товарного поезда сошли с рельс в Запорожье, что спровоцировало задержки пассажирских поездов.
Инцидент произошел неподалеку от станции Запорожье-2, сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
По этой причине часть пассажирских рейсов вынуждены будут изменить маршрут следования.
Поезда будут курсировать через Запорожье-Левое — Вольнянск — Запорожье-1.
Каких поездов коснется задержка
- №72 Киев – Запорожье;
- №142 Мариуполь – Одесса;
- №120 Запорожье – Львов;
- №119 Львов – Запорожье;
- №116 Киев — Бердянск.
Согласно прогнозу Укрзализныци, эти поезда прибудут с опозданием примерно в 2 часа.
В компании попросили пассажиров внимательно следить за обновлениями информации.