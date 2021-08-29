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Дмитро Кудрявцев |

В Запорожье товарные вагоны сошли с рельс: пассажирские поезда опоздают на два часа

Поезд Укрзалізниці

Четыре вагона товарного поезда сошли с рельс в Запорожье, что спровоцировало задержки пассажирских поездов.

Инцидент произошел неподалеку от станции Запорожье-2, сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

По этой причине часть пассажирских рейсов вынуждены будут изменить маршрут следования.

Поезда будут курсировать через Запорожье-Левое — Вольнянск — Запорожье-1.

Каких поездов коснется задержка

  • №72 Киев – Запорожье;
  • №142 Мариуполь – Одесса;
  • №120 Запорожье – Львов;
  • №119 Львов – Запорожье;
  • №116 Киев — Бердянск.

Согласно прогнозу Укрзализныци, эти поезда прибудут с опозданием примерно в 2 часа.

В компании попросили пассажиров внимательно следить за обновлениями информации.

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Источник: Укрзализныця

Фото: УЗ

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