В Одесской области 30-летний мужчина совершил самоубийство. Он перерезал себе горло бензопилой в лесопосадке, расположенной недалеко от трассы Одесса — Киев.

По данным УНИАН, ссылающегося на правоохранителей Одесской области, трагедия произошла на прошлых выходных в Подольском районе города.

Так, работники дорожной службы сообщили об инциденте полицейским. Именно они обнаружили своего товарища с перерезанным горлом в лесопосадке.

Известно, что погибший — житель Николаевского региона.

По предварительным данным, рядом с телом была бензопила, которой мужчина, вероятно, и убил себя.

Как сообщили правоохранители, на теле погибшего следов насилия не обнаружено.

В то же время сами работники дорожной службы утверждали, что мужчина находился в депрессивном состоянии.

Более того, ранее он уже говорил о самоубийстве, которое хочет совершить из-за проблем в личной жизни.

По данному факту открыто производство по ст. 115 (умышленное убийство) КК Украины.