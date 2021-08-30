В Одесской области 30-летний мужчина совершил самоубийство. Он перерезал себе горло бензопилой в лесопосадке, расположенной недалеко от трассы Одесса — Киев.
По данным УНИАН, ссылающегося на правоохранителей Одесской области, трагедия произошла на прошлых выходных в Подольском районе города.
Так, работники дорожной службы сообщили об инциденте полицейским. Именно они обнаружили своего товарища с перерезанным горлом в лесопосадке.
Известно, что погибший — житель Николаевского региона.
По предварительным данным, рядом с телом была бензопила, которой мужчина, вероятно, и убил себя.
Как сообщили правоохранители, на теле погибшего следов насилия не обнаружено.
В то же время сами работники дорожной службы утверждали, что мужчина находился в депрессивном состоянии.
Более того, ранее он уже говорил о самоубийстве, которое хочет совершить из-за проблем в личной жизни.
По данному факту открыто производство по ст. 115 (умышленное убийство) КК Украины.