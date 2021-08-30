СБУ разоблачила чиновников, которые присваивали пенсии жителей оккупированных территорий

В Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила чиновников, которые присваивали пенсии жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

По данным СБУ, такая схема действовала в течение нескольких лет.

Так, средства из государственного бюджета чиновники должны были выплачивать жителям оккупированных территорий.

Однако на самом деле все деньги доходили только до их рук и оседали в их карманах.

По предварительным оценкам, злоумышленникам удалось присвоить около 5 млн грн.

Следователи подозревают должностных лиц пенсионного фонда и банка. Ведь именно они вносили в базу данных недостоверные сведения.

В частности, чиновники меняли информацию о выплатах пенсий людям, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Далее подозреваемые оформляли банковские карточки и получали на них средства.

По данным СБУ, все это происходило без ведома самих пенсионеров, часть из которых, возможно, уже умерла.

Двум участникам мошеннической схемы уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) УК Украины.

Следствие продолжается. Фигурантам дела грозит от трех до восьми лет лишения свободы.