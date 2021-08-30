Новости Харькова: будут судить мужчину, который приставал к 8-летней девочки (ФОТО)

В Харькове будут судить 40-летнего мужчину, который приставал к восьмилетней девочки во время купания в реке. Злоумышленник может сесть за решетку на восемь лет.

30 июля мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления.

А уже через месяц, 30 августа, прокуратура направила обвинительный акт в отношении подозреваемого в местный суд по факту совершения развратных действий в отношении малолетнего лица (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Таким образом если в суде докажут вину подозреваемого, то его могут лишить свободы до восьми лет.

20 июля стало известно, что мужчина, отдыхая на Петренковском водохранилище, подплыл к девочке, которая играла в воде возле берега.

После чего он начал касаться ее интимных мест. Сама девочка сразу рассказала об инциденте взрослым.

Те в свою очередь достали злоумышленника из воды и вызвали правоохранителей, которые и задержали мужчину.

Источник: Харьковская прокуратура