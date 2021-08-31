Служба безопасности Украины на территории Херсонской области задержала бывшего жителя Ялты. Мужчина является участником незаконного вооруженного формирования, а в 2014 году помогал Российской Федерации оккупировать Крым.

В феврале 2014 задержанный присоединился к так называемой Ялтинской роте Народной самообороны Крыма. Он патрулировал в украинских городах с оружием.

Боевик запугивал патриотически настроенных граждан в Крыму и препятствовал проведению митингов. За это Министерство обороны РФ наградило мужчину медалью “За возвращение Крыма”.

Помогал РФ оккупировать Крым: СБУ задержала боевика на Херсонщине / 2 фотографии

Злоумышленника задержала контрразведка СБУ после того, как он потратил на территорию материковой Украины.

Мужчине объявили о подозрении в создании незаконных вооруженных формирований (по ч. 2 ст. 260 УК). Ему грозит лишение свободы от трех до восьми лет.

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