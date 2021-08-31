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Людмила Богданова |

Помогал РФ оккупировать Крым: СБУ задержала боевика на Херсонщине

Контррозвідка СБУ затримала бойовика, який активно допомагав Росії окупувати Крим

Служба безопасности Украины на территории Херсонской области задержала бывшего жителя Ялты. Мужчина является участником незаконного вооруженного формирования, а в 2014 году помогал Российской Федерации оккупировать Крым.

В феврале 2014 задержанный присоединился к так называемой Ялтинской роте Народной самообороны Крыма. Он патрулировал в украинских городах с оружием.

Боевик запугивал патриотически настроенных граждан в Крыму и препятствовал проведению митингов. За это Министерство обороны РФ наградило мужчину медалью “За возвращение Крыма”.

Контррозвідка СБУ затримала бойовика, який активно допомагав Росії окупувати Крим
Контррозвідка СБУ затримала бойовика, який активно допомагав Росії окупувати Крим
Контррозвідка СБУ затримала бойовика, який активно допомагав Росії окупувати Крим
Контррозвідка СБУ затримала бойовика, який активно допомагав Росії окупувати Крим
Помогал РФ оккупировать Крым: СБУ задержала боевика на Херсонщине / 2 фотографии

Злоумышленника задержала контрразведка СБУ после того, как он потратил на территорию материковой Украины.

Мужчине объявили о подозрении в создании незаконных вооруженных формирований (по ч. 2 ст. 260 УК). Ему грозит лишение свободы от трех до восьми лет.

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