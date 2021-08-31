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Факты / Происшествия
Абрамова Юлія |

Насиловал и эксплуатировал: в Киеве задержали мужчину за растление мальчика и детское порно

Хлопчик плаче

Правоохранители при поддержке Европола задержали мужчину за создание детской порнографии и насилие в отношении ребенка.

Полицейские обнаружили серию медиафайлов с процессом сексуальной эксплуатации мальчика. Согласно информации Европола, противоправный контент создавался на территории Украины.

При проведении проверки и отработки данной информации разыскали и установили личность преступника.

Оказалось, что в 2018-2021 гг 28-летний житель Полтавщины неоднократно насиловал и совершал другие преступные действия сексуального характера в отношении сына своей сожительницы 2013 г.р., и создавал при участии ребенка противоправный контент в виде фото-видео материалов, согласно заключению эксперта относятся к детской порнографии.

Насиловал и эксплуатировал: в Киеве задержали мужчину за растление мальчика и детского порно

Насильник загружал и сохранял в личном электронном ящике противоправный контент, а именно фото-видео материалы с действиями сексуального характера с участием малолетнего мальчика.

Следователи полиции с привлечением работников ГЧП ЧП Украина, представителя отдела поддержки операций Европол ДМПС провели обыски по месту жительства злоумышленника. Они изъяли компьютерную технику и жесткий диск с медиафайлами, содержащими детскую порнографию.

По результатам проведения следственных действий мужчину задержали.

В настоящее время задержанному сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.

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