По состоянию на утро 31 августа в Украине без электричества остались 229 населенных пунктов из-за осложнения погодных условий. Больше всего — в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Свет отключили из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередач.

— По состоянию на 7.00 31 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 229 населенных пунктов в трех областях (Киевская — 130, Черниговская — 92 и Кировоградская -7). К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, — сообщили в ведомстве.

Напомним, погода в Украине на текущей неделе, с 31 августа по 3 сентября, будет преимущественно влажной. С четверга значительно похолодает, особенно в ночное время суток.

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, сентябрь в Украине будет совершенно разным, а погода будет колебаться от летней до почти зимней.

Теплее всего будет в начале второй декады месяца, а затем температура пойдет на спад.