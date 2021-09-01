32-летний житель города Здолбунов, что в Ровенской области, похитил часть медной трубы, по которой в местную больницу подавался кислород для больных коронавирусом.

Инцидент произошел еще 26 августа, сообщает пресс-служба полиции области.

К счастью, в тот момент никто из больных не был подключен к системе искусственной вентиляции легких, потому обошлось без пострадавших.

В результате оперативно-следственных действий выяснилось, что злоумышленник – неоднократно судимый житель города, который привлекался к ответственности за незаконное хранение и распространение наркотиков, а также кражи.

Мужчина кусачками перерезал 19 метров трубы, а через несколько часов сдал ее в пункт приема металлолома, откуда похищенное имущество затем было изъято.

Житель Здолбунов сдал на металлолом трубу, которая поставляла кислород для больных Covid-19 / 2 фотографии

За украденную трубу злоумышленник получил 1,2 тысячи гривен, которые потратил на собственные нужды.

Заведено уголовное дело по факту нарушения ч.2 ст.185 (Кража, совершенная повторно) УК Украины. Подозреваемому уже сообщено о подозрении, ему грозит до пяти лет лишения свободы.