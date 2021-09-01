Житель Здолбунов сдал на металлолом трубу, которая поставляла кислород для больных Covid-19

32-летний житель города Здолбунов, что в Ровенской области, похитил часть медной трубы, по которой в местную больницу подавался кислород для больных коронавирусом.
Инцидент произошел еще 26 августа, сообщает пресс-служба полиции области.
К счастью, в тот момент никто из больных не был подключен к системе искусственной вентиляции легких, потому обошлось без пострадавших.
В результате оперативно-следственных действий выяснилось, что злоумышленник – неоднократно судимый житель города, который привлекался к ответственности за незаконное хранение и распространение наркотиков, а также кражи.
Мужчина кусачками перерезал 19 метров трубы, а через несколько часов сдал ее в пункт приема металлолома, откуда похищенное имущество затем было изъято.
За украденную трубу злоумышленник получил 1,2 тысячи гривен, которые потратил на собственные нужды.
Заведено уголовное дело по факту нарушения ч.2 ст.185 (Кража, совершенная повторно) УК Украины. Подозреваемому уже сообщено о подозрении, ему грозит до пяти лет лишения свободы.