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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Напал на прохожую с ножом: в Ровно 15-летнего парня отправили под домашний арест

Напал на прохожую с ножом: в Ровно 15-летнего парня отправили под домашний арест

В четверг, 2 сентября, в Киеве одному из 15-летних братьев-близнецов, которые напали с ножом на женщину, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Сегодня в городском суде рассматривали ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу несовершеннолетнего подозреваемого в совершении нападения и нанесении телесных повреждений женщине.

Но судья избрал подростку другую меру пресечения — круглосуточный домашний арест на два месяца с электронным средством контроля.

31 августа двое 15-летних братьев-близнецов напали на 42-летнюю случайную прохожую, которая шла по улице. Один из подростков ранил женщину ножом.

После этого юношу, который ранил женщину, поместили в изолятор временного содержания и сообщили о подозрении. А другой проходил как свидетель.

В то же время потерпевшую с непроницаемым ножевым ранением доставили в больницу.

Одна из версий совершенного преступления — братья смотрели запрещены фильмы, где присутствовала определенная жестокость, и захотели испытать что-то подобное сами.

Как сообщали в полиции, родители не догадывались о намерениях своих детей.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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