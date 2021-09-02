В Киеве рекламное агентство разрабатывало информационные кампании для оккупированной власти Крыма и так называемых ЛНР и ДНР. Их деятельность разоблачила Служба безопасности Украины.

Компания начала производить пропагандистские материалы еще в 2014 году. Тогда сотрудники агентства создавали антиукраинские рекламные макеты, которые затем размещались на территории оккупированного Крыма и ОРДЛО. В материалах были заметны призывы к расколу Украины.

Правоохранители изъяли в офисе организации продукцию, изготовленную за предыдущие годы. На рекламных материалах были надписи “Харьковская республика”, “Одесский республика” и другие.

В последнее время рекламное агентство готовила новые информационные материалы с надписями вроде “Год Крымской весны. Наш выбор-наша победа”.

Призывали к расколу Украины: в Киеве разоблачили рекламистов “Л/ДНР” / 2 фотографии

Предварительно рекламное агентство в столице является дочерним и подконтрольным гражданам Российской Федерации. Главный офис расположен в Москве.

СБУ открыла производство по факту создания террористической организации (по ч. 2 ст. 258-3 УК). Фигурантам дела грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

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