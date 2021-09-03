Новости Винницы: мужчина похитил 11-летнюю девочку и пытался изнасиловать ее — подробности и фото

В Винницкой области 56-летний мужчина похитил 11-летнею девочку и пытался ее изнасиловать. Кроме того, он заставлял ее пить алкоголь, душил и угрожал убить.

Инцидент произошел в четверг, 2 сентября, в одном из населенных пунктов Могилев-Подольского района.

По данным правоохранителей, пьяный мужчина встретил девочку на улице села, когда она возвращалась домой от подружки.

Тогда же он заставил ребенка сесть в коляску мотоцикла и ехать с ним, пригрозив физической расправой.

Односельчане, которые стали свидетелями этого события, позвонили родителям девочки. Те сразу прибежали к дому нападающего, но поняли, что он закрылся с ребенком и никого не впустит.

Поэтому мать потерпевшей обратилась в полицию и сообщила о том, что односельчанин в своем доме незаконно удерживает ее дочь.

Правоохранители, приехав на место происшествия, выбили двери в доме и освободили девочку.

По словам полицейского, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления, в том числе за попытку изнасилования.

Душил и угрожал расправой: под Винницей мужчина похитил и хотел изнасиловать ребенка / 4 фотографии

Девочке, которая пыталась убежать от насильника, и который заставлял ее пить алкоголь, душил и угрожал убить, сейчас оказывают помощь психологи.

Мужчину задержали по статьям о незаконном лишении свободы или похищении человека и изнасиловании.

Сейчас его поместили в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается, также назначено проведение ряда экспертиз.

За такое преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.