Новости Одессы: задержаны двое россиян за кражи — подробности и фото

В пятницу, 3 сентября, в Одессе задержали двух граждан России за кражи имущества из элитных автомобилей. Теперь им грозит до шести лет тюрьмы.

По данным правоохранителей, задержанные россияне — участники преступной группы. Они уже имеют судимости за такие же преступления.

Могут сесть на шесть лет: в Одессе задержали двух россиян за кражи / 2 фотографии

Сегодня с помощью специального оборудования они проникали в автомобили и похищали имущество.

Для этого 44-летний и 38-летний мужчины использовали автомобили с номерными знаками с других транспортных средств.

Сейчас полицейские проводят следственные действия, в том числе обыски по месту жительства и в автомобилях, на которых ездили злоумышленники.

Также мужчин проверяют на причастность к другим преступлениям на территории Одессы и области.

Теперь подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

В полиции призывают никогда не оставлять в салоне или багажнике ценные вещи или документы, чтобы не стать жертвой воров. По возможности пользоваться стоянками, которые охраняются.