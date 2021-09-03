Новости Одессы: задержаны двое россиян за кражи — подробности и фото

В пятницу, 3 сентября, в Одессе задержали двух граждан России за кражи имущества из элитных автомобилей. Теперь им грозит до шести лет тюрьмы.
По данным правоохранителей, задержанные россияне — участники преступной группы. Они уже имеют судимости за такие же преступления.
Сегодня с помощью специального оборудования они проникали в автомобили и похищали имущество.
Для этого 44-летний и 38-летний мужчины использовали автомобили с номерными знаками с других транспортных средств.
Сейчас полицейские проводят следственные действия, в том числе обыски по месту жительства и в автомобилях, на которых ездили злоумышленники.
Также мужчин проверяют на причастность к другим преступлениям на территории Одессы и области.
Теперь подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.
В полиции призывают никогда не оставлять в салоне или багажнике ценные вещи или документы, чтобы не стать жертвой воров. По возможности пользоваться стоянками, которые охраняются.