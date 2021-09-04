Видео пожара в костеле святого Николая опубликовали в сети. На кадрах видно, что горят первый и второй этажи здания.

На месте пожара работают городские спасательные службы, специалисты ГСЧС и пожарная техника.

Мэр Киева Виталий Кличко также опубликовал видео того, как выглядит костел святого Николая изнутри после пожара. На кадрах видно обгоревшие стулья. Стены и пол покрыты копотью от дыма.

О том, что в Киеве горит костел святого Николая, стало известно вечером 3 сентября. На место сразу же отправились пожарные.

Известно, что возгорание произошло между первым и вторым этажами. Оно быстро распространилось на кровлю здания.

Спасатели сообщили, что в 22.40 пожар удалось локализовать. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. К тушению пожара в костеле святого Николая в Киеве привлечено 80 человек и 16 единиц техники ГСЧС.

Фото: Киев сейчас