Несущие конструкции костела святого Николая в Киеве не пострадали в результате пожара, вспыхнувшего вечером, 3 сентября.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, подводя итоги происшествия.

— Несущие перекрытия не пострадали, конструкции костела ничего не угрожает, – сообщил министр.

Угрозы конструкции нет: в МВД подвели итоги пожара в костеле святого Николая / 2 фотографии

По словам главы МВД, пожарные быстро отреагировали на вызов, прибыв на место происшествия спустя шесть минут после получения звонка. Монастырский не исключил, что последствия пожара могли оказаться более масштабными, если бы спасатели приехали позже.

Прибывший на место происшествия министр культуры Александр Ткаченко также рассказал журналистам, что был нанесен ущерб органу и помещениям, расположенным за музыкальным инструментом. Также в результате пожара упала большая люстра.

По его словам, несколько месяцев назад должны были стартовать противоаварийные и реставрационные работы, однако тендер был заморожен. Теперь предстоит установить масштаб разрушений, чтобы начать полноценное восстановление костела.

Фото: Посольство Польши в Украине