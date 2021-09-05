На восстановление костела святого Николая после пожара предоставили средства украинские компании

Несколько украинских компаний и предпринимателей перечислили средства на восстановление костела Святого Николая в Киеве.

Также о сборе средств на восстановление костела рассказал министр культуры Александр Ткаченко.

— Пожар в Костеле Святого Николая объединил украинцев. Со всей страны получаем сообщения и звонки с предложениями помочь костелу, — сообщил министр.

Национальный дом органной и камерной музыки Украины является государственной организацией. Соответственно, все средства, поступающие на его счета, получают целевое назначение. И их никак невозможно использовать на другое.

Ткаченко также сообщил, что в понедельник состоится совещание с меценатами для решения вопроса по дополнительной форме государственно-частного партнерства в деле восстановления костела.

Сейчас готовится лендинг, где будут указаны все, кто помогает собирать средства на восстановление органного зала.

Интернет-маркетплейс Rozetka и мобильный банкинг Monobank перечислили по 1 млн грн на восстановительные работы в костеле. Об этом в Facebook сообщили основатель Rozetka Владислав Чечеткин и соучредитель Monobank Олег Гороховский.

— Пока точных оценок нет, уже понятно, что огонь сильно повредил костел и для спасения здания ремонтные работы должны начаться до наступления холодов. Начаться в кратчайшие сроки! Rozetka выделит 1 млн гривен на эти работы. Призываем украинский бизнес присоединяться, — написал Чечеткин.

Также средства на реставрацию предоставляют инвестиционная компания SD Capital и АО Альфа-Банк, сообщил СЕО банка Рафал Юшчак.

Бизнесмены помогли собрать часть суммы на противоаварийные работы, но полное восстановление костела и органа обойдется в десятки миллионов гривен.