В пожаре в костеле святого Николая в Киеве вечером 3 сентября сгорел уникальный концертный орган, которых в Украине осталось не более десяти.

Трагедия произошла накануне концертного сезона.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV солистка Национального дома органной и камерной музыки Украины, заслуженная артистка Валерия Балаховская рассказала о том, что предшествовало пожару, а также об особенностях органа.

— Вчера на дневной репетиции перед службой было все в порядке. Мы с другими органистками проиграли свои концертные программы, — рассказала Балаховская.

Она также добавила, что трагедия произошла во время следующей репетиции и предположила, что возгорание могло произойти в самом инструменте.

— Орган электро-механический. Возможно все, что угодно, потому что в органе, как в авто — от электричества двигатель работает.

Однако, по словам артистки инструмент был в прекрасном состоянии. Органные мастера наладили и подправили механику накануне концертного сезона.

— Это, как похороны человека, — рассказывает Валерия Балаховская о потере инструмента.

Кроме того, что сгорел орган, музыканты потеряли работу, потому что органисты без инструмента лишены концертов и слушателей.

— Спасибо коллегам из Одессы, Харькова, Львова, которые откликнулись на нашу трагедию и приглашают с концертами к себе. Но это невосполнимая потеря для меня лично. Я уже 30 лет работаю в органном зале. Это просто конец. Если нам отстроят заново концертный зал, орган, то мы примем это с огромной благодарностью, потому что наша жизнь просто рухнула, — говорит Валерия Балаховская.

Она отметила, что в коллективе Национального дома органной и камерной музыки Украины насчитывается 200 музыкантов.

Добавим, что киевский орган был специально изготовлен в 1979 году чешскими мастерами фирмы Rieger-Kloss (сейчас компания обанкротилась — Ред.) по инициативе органиста, педагога, музыковеда Арсения Котляревского.

При конструировании органа мастера пытались приблизить его внешний вид к архитектурному стилю костела, что объединило уникальную архитектуру с уникальным инструментом.