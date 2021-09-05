Ранен украинский воин: за сутки оккупанты дважды нарушали режим прекращения огня

В субботу, 4 сентября, российские оккупанты дважды нарушали режим прекращения огня, в результате чего один украинский воин получил ранения.

Военнослужащий доставлен в госпиталь, его состояние оценивается как тяжелое.

В частности, российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия в направлении села Старогнатовка, а также обстреливали н.п. Золотое-3 из станковых противотанковых гранатометов.

О нарушении перемирия Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, после чего украинские защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7.00 воскресенья, 5 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков зафиксировано не было.

Кроме того, за прошедшие сутки военнослужащие Операции объединенных сил проверили 4 342 транспортных средств.