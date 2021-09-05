В Грузии после восхождения на гору погиб украинский альпинист Петр Борис. Трагедия произошла в грузинском регионе Верхняя Сванетия.
Об этом сообщает организация украинская организация Пласт, активным членом которой был Борис.
Трагедия произошла на горе Тетнульд высотой 4852 м. Украинец погиб после завершения восхождения.
У погибшего осталась жена.
Пласт выразил соболезнования родным и близким Петра.
— Петр был членом куреня Сироманци и активным участником пластовых мероприятий и лагерей. Глубоко скорбим, это большая потеря для нас. Подробности о дате и месте похорон будут сообщены позже. Тихо спи, без тревог, — написали коллеги Петра.
Накануне альпинисты из Украины попали под лавину на горе Казбек, расположенной на грузино-российской границе. В результате схода лавины пострадали три человека.
Лавина сошла с стороны Грузии. Поскольку ЧП произошло на грузинской стороне горы, помогали Украинская именно спасатели из Грузии.
Отметим, что гора Казбек расположена на границе Грузии и РФ, ее высота 5033 м.