В Грузии после восхождения на гору погиб украинский альпинист Петр Борис. Трагедия произошла в грузинском регионе Верхняя Сванетия.

Об этом сообщает организация украинская организация Пласт, активным членом которой был Борис.

Трагедия произошла на горе Тетнульд высотой 4852 м. Украинец погиб после завершения восхождения.

У погибшего осталась жена.

Пласт выразил соболезнования родным и близким Петра.

— Петр был членом куреня Сироманци и активным участником пластовых мероприятий и лагерей. Глубоко скорбим, это большая потеря для нас. Подробности о дате и месте похорон будут сообщены позже. Тихо спи, без тревог, — написали коллеги Петра.

Накануне альпинисты из Украины попали под лавину на горе Казбек, расположенной на грузино-российской границе. В результате схода лавины пострадали три человека.

Лавина сошла с стороны Грузии. Поскольку ЧП произошло на грузинской стороне горы, помогали Украинская именно спасатели из Грузии.

Отметим, что гора Казбек расположена на границе Грузии и РФ, ее высота 5033 м.