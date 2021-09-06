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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Киевской области произошел взрыв на сахарном заводе: пострадавших госпитализировали

В Киевской области произошел взрыв на сахарном заводе: пострадавших госпитализировали

В поселке Гребенки в Киевской области произошел паровой взрыв на сахарном заводе. По предварительным данным, причиной аварии могла стать неисправность одного из котлов.

Взрыв произошел сегодня, 5 сентября, около 16.00 на Киевщине. Фельдшер скорой помощи сообщил об аварии в полицию.

Взрыв в поселке Гребенки — первые подробности взрыва на сахарном заводе

По последним данным, пострадали пять человек. Двое из них госпитализировали в киевскую больницу, а других — в Белоцерковскую городскую больницу №2.

В настоящее время неизвестно, в каком состоянии пострадавшие люди. Медицинские работники обследуют пациентов и оказывают им необходимую помощь. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства взрыва.

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По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, за последние сутки на территории Украины произошло 77 чрезвычайных происшествий. В результате аварий погибли 82 человек и пострадали 303 граждан.

К сожалению, также за сутки во время 221 пожара в Украине погибли трое людей и пострадал один человек. Спасатели призывают украинцев быть внимательными, беречь себя и помогать друг другу.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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