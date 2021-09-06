Взрыв в поселке Гребенки — первые подробности взрыва на сахарном заводе

В поселке Гребенки в Киевской области произошел паровой взрыв на сахарном заводе. По предварительным данным, причиной аварии могла стать неисправность одного из котлов.

Взрыв произошел сегодня, 5 сентября, около 16.00 на Киевщине. Фельдшер скорой помощи сообщил об аварии в полицию.

По последним данным, пострадали пять человек. Двое из них госпитализировали в киевскую больницу, а других — в Белоцерковскую городскую больницу №2.

В настоящее время неизвестно, в каком состоянии пострадавшие люди. Медицинские работники обследуют пациентов и оказывают им необходимую помощь. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства взрыва.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, за последние сутки на территории Украины произошло 77 чрезвычайных происшествий. В результате аварий погибли 82 человек и пострадали 303 граждан.

К сожалению, также за сутки во время 221 пожара в Украине погибли трое людей и пострадал один человек. Спасатели призывают украинцев быть внимательными, беречь себя и помогать друг другу.