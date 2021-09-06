В Херсонской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 35-летняя жительница села Новая Збурьевка Скадовского района и ее девятилетняя дочь.

Авария произошла в воскресенье, 5 сентября, около 19.30, сообщает пресс-служба местного управления Национальной полиции.

ДТП совершил 33-летний водитель автомобиля Рено Трафик, сбивший потерпевших, которые скончались на месте происшествия еще до приезда скорой помощи.

Правоохранители начали досудебное расследование и проводят необходимые оперативно-следственные действия.

По словам виновника ДТП, девушка вместе с дочерью неожиданно выбежали на проезжую часть в неустановленном месте. Водитель не успел затормозить, в результате чего и совершил наезд.

На Херсонщине мужчина насмерть сбил женщину с девятилетней дочерью / 2 фотографии

Открыто уголовное дело по факту ч.3 ст.286 (Нарушение ПДД водителем транспортного средства, повлекшее смерть двух и более лиц) УК Украины.

Полиция проводит необходимые экспертизы, в том числе взяли у водителя Рено анализы на наличие в организме алкоголя или наркотиков.

Если вина мужчины будет доказана ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.