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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

На трассе Киев-Чоп столкнулись три грузовика: дорогу перекрыли

На трассе Киев-Чоп столкнулись три грузовика: дорогу перекрыли

На трассе Киев-Чоп возле села Привольное столкнулись три грузовика. Водитель транспортного средства MAN, 52-летний житель Львовской области, двигался на правой полосе в направлении Львова.

Однако мужчина ехал с опасной скоростью, не придерживался безопасной дистанции и совершил наезд на недвижимое авто дорожной службы Ford Cargo, работники которой проводили ремонт и ликвидировали ямы на трассе.

ДТП на трассе Киев-Чоп — подробности ДТП происшествия 7 сентября на Ровенщине

По инерции последняя машина наехала на автомобиль МАЗ, который стоял впереди. Известно, что транспортное средство принадлежит местному ООО.

В результате аварии водитель авто MAN получил тяжелые травмы, мужчину госпитализировали в реанимационное отделение медицинского учреждения.

ДТП на трассе Киев-Чоп — подробности ДТП происшествия 7 сентября на Ровенщине

Еще один человек, который проводил ремонтные работы на автодороге, пострадал в ДТП — он находится в травматологии под наблюдением врачей.

ДТП на трассе Киев-Чоп — подробности ДТП происшествия 7 сентября на Ровенщине

Сейчас участок трассы, на которой произошло дорожно-транспортное происшествие, до сих пор перекрыт. Продолжается досудебное расследование. Полиция Ровенской области призывает водителей быть внимательными и ответственными на автодорогах.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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