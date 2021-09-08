О страшной ночи жители дома даже открыто говорить не хотят. Они прячут лицо от камеры, потому что боятся мести. Местные жители называют чудовищем юного соседа, который на свой 19-й день рождения устроил в доме дерзкую и кровавую бойню.

Дикие крики под своими окнами жители этого дома услышали около 3.00. Когда выглянули, то ужаснулись — на пороге подъезда соседский парень убивал квартиранта своей бабушки.

Однако заступиться за жертву до приезда правоохранителей так никто из соседей и не решился. Женщины не имели шансов, мужчины рисковать не хотели.

На полу в квартире до сих пор остались следы крови. Бабушка парня рассказала, как в тот вечер внук Руслан со своей 17-летней девушкой праздновал день рождения.

К столу пригласил и 38-летнего квартиранта Юрия. Он сам привел его сюда жить несколько месяцев назад. Теперь же пили всю ночь, а потом вышли на улицу, завязалась потасовка.

Когда приехали медики, то констатировали смерть квартиранта. Правоохранители быстро задержали подозреваемого. Он и не убегал — пьяный мужчина после кровавых именин пошел спать в дом своей девушки.

Мотив такой жестокой расправы парень объяснить не может. А его бабушка жалуется, что внук, как только подрос, поднимал руку и на нее, и на собственную мать. Женщины терпели и в полицию не заявляли — так и вырастили.

Теперь родные и соседи парня вздыхают с облегчением. Они говорят, что парень иногда проявлял немотивированную агрессию. Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.