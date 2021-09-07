Обустроили зону барбекю: в Умани потушили костер, разведенный паломниками на балконе

Во вторник, 7 сентября, паломники-хасиды в Умани, где проходит празднование иудейского нового года Рош га-Шана, развели костер на балконе, чтобы приготовить пищу.

Во время патрулирования по городу пеший дозор спасателей заметил дым с балкона дома, расположенного на улице Софьи Перовской, 6.

Поэтому работники ГСЧС поднялись на шестой этаж дома, чтобы ликвидировать пожар.

С помощью огнетушителя спасатели потушили обустроенную паломниками зону барбекю.

Также они провели с хасидами разъяснительную беседу о недопустимости разведения костров на балконе.

6 сентября в Умани началось празднование иудейского нового года Рош ха-Шана. Сейчас в городе находятся уже более 29 тыс. паломников-хасидов.

Улицы города круглосуточно патрулируют около тысячи правоохранителей. Также работает межведомственный оперативный штаб, в состав которого вошли представители Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и миграционной службы.

Вчера в Нацполиции сообщали о 22 событиях с начала сентября, связанных с пребыванием на территории Украины паломников-хасидов.

Также задержали и вернули домой гражданина Израиля, который нарушил сроки пребывания в Украине.

Еще одному иностранцу ограничили срок пребывания на территории Украины из-за нарушения общественного порядка и мелкого хулиганства.

Для контроля за безопасностью в городе открыли специальную полицейскую станцию, которая собирает данные с полсотни камер видеонаблюдения.