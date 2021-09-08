Украинцы, пострадавшие в результате ДТП в Польше, находятся в больнице с различными травмами. Им оказывается необходимая медицинская и консульская помощь.

Об этом сообщил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.

— Слава Богу, все живы. Это очень важно. Они, конечно, травмированы. Там и сломанные позвоночники, руки, ноги, травмы различной тяжести. Один пострадавший в крайне тяжелом состоянии. Одну операцию ему уже сделали, еще вторую должны делать, — рассказал консул.

По словам Василия Павлюка, водитель микроавтобуса дает показания полиции, что произошло. Ситуацию держат на контроле. Дежурный консул связался с родными, поэтому практически со всеми ими у дипведомства есть контакт.

Утром 7 сентября в Польше произошла авария с участием микроавтобуса, в котором ехали граждане Украины. В результате ДТП пострадали семь украинцев. Инцидент произошел вблизи города Люблин.

По словам генерального консула Украины в Люблине Василия Павлюка, за рулем микроавтобуса был гражданин Украины. По предварительной информации, он не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: KMPSP