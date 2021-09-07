ДТП на трассе Борисполь-Днепро — подробности ДТП под Переяславом

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Юлія Захарченко |

Сотрясение мозга, перелом костей носа и ушибы: под Переяславом в ДТП пострадали четыре человека

Сотрясение мозга, перелом костей носа и ушибы: под Переяславом в ДТП пострадали четыре человека

На трассе Борисполь-Днепр на 28 км в направлении Переяслава машина Mercedes-Benz выехала на встречную полосу и столкнулась с пассажирским автомобилем Volkswagen LT, который осуществлял посадку пассажиров в салон.

За рулем Mercedes-Benz находился 23-летний водитель, а пассажирского авто — 43-летний мужчина. В то же время в неустановленном для этого месте переходила дорогу 61-летняя женщина, которая пострадала в результате аварии.

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Сейчас врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь — у пострадавшей зафиксировали перелом костей носа. Всего в результате ДТП с травмами госпитализировали четырех человек, которые были пассажирами Volkswagen LT.

Врачи диагностировали у пострадавших различные травмы — сотрясение головного мозга и ушибы различных частей тела. Среди пострадавших — сотрудница Бориспольского РУП. По данным медицинского освидетельствования, все водители были трезвыми за рулем.

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Прокуратура открыла уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривается штраф до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (85 тыс. грн), исправительные работы до двух лет, арест до шести месяцев или заключение до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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