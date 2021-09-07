ДТП на трассе Борисполь-Днепро — подробности ДТП под Переяславом

На трассе Борисполь-Днепр на 28 км в направлении Переяслава машина Mercedes-Benz выехала на встречную полосу и столкнулась с пассажирским автомобилем Volkswagen LT, который осуществлял посадку пассажиров в салон.

За рулем Mercedes-Benz находился 23-летний водитель, а пассажирского авто — 43-летний мужчина. В то же время в неустановленном для этого месте переходила дорогу 61-летняя женщина, которая пострадала в результате аварии.

Сейчас врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь — у пострадавшей зафиксировали перелом костей носа. Всего в результате ДТП с травмами госпитализировали четырех человек, которые были пассажирами Volkswagen LT.

Врачи диагностировали у пострадавших различные травмы — сотрясение головного мозга и ушибы различных частей тела. Среди пострадавших — сотрудница Бориспольского РУП. По данным медицинского освидетельствования, все водители были трезвыми за рулем.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривается штраф до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (85 тыс. грн), исправительные работы до двух лет, арест до шести месяцев или заключение до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.