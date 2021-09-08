Включила газ и порезала вены: в Бердянске мать чуть не убила себя и 7-летнего сына

На Запорожье в курортном Бердянске в квартире на первом этаже двухэтажного дома, где живет 38-летняя женщина с семилетним сыном, ночью прогремел взрыв.

Мальчик чудом не пострадал, не задело и мать, которая, по данным полиции, и организовала взрыв, намеренно включив газ на кухне.

Женщину застали в постели с порезанными руками. Ее сына отправили в детскую больницу, а мать — в психиатрическую.

Соседи рассказали, что она всегда была тихая и спокойная, доброжелательная, часто видели ее во дворе с сигаретой. Поэтому им трудно поверить, что женщина могла взорвать дом, и ее не остановило даже то, что в квартире спал маленький сын.

— Произошел взрыв газа. Намереваясь лишить себя жизни, женщина открыла конфорки на газовой плите. В результате чрезвычайного происшествия выбиты окна и двери. Никто из жителей, к счастью, не пострадал, — рассказала Наталья Гринь, спикер Запорожгаза.

Газоснабжение в доме уже восстановили, кроме квартиры, где произошел взрыв. На женщину ждет длительное психиатрическое лечение. А судьбу мальчика будут решать социальные службы, потому что его отец на заработках за границей, а бабушек и дедушек нет.