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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

В Умани горело общежитие: пострадали шестеро студентов университета

Пожежа в Умані

7 сентября в комнате на первом этаже четырехэтажного общежития Уманского национального университета садоводства на площади 30 кв. м возник пожар.

Во время ликвидации возгорания спасатели и полицейские эвакуировали с помощью автолестниц почти 30 несовершеннолетних студентов.

В результате пожара пострадали шесть человек. Четверо из них отравились угарным газом и сейчас находятся на лечении в Уманской центральной больнице.

Еще двое несовершеннолетних поранились стеклом, когда пытались выбраться на улицу через окно.

Причины возгорания установит следствие. Полиция открыла производство по данному факту.

Пожежа в Умані

Сегодня в Умани паломники-хасиды, которые приехали на празднование иудейского нового года Рош ха-Шана, едва не устроили пожар, разведя костер на балконе, чтобы приготовить еду.

Дым с балкона на шестом этаже заметили спасатели, которые патрулировали город.

С помощью огнетушителя они погасили обустроенную паломниками зону барбекю и провели с хасидами разъяснительную беседу о недопустимости разведения костров на балконе.

Источники: Нацполиция, ГСЧС

Фото: Нацполиция, ГСЧС

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