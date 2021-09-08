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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Мэр Вознесенска пострадал в ДТП с автобусом, полиция открыла производство

Мэр Вознесенска пострадал в ДТП с автобусом, полиция открыла производство

Утром 8 сентября на пересечении Берегового и Черняховского в Вознесенске столкнулись автомобиль Volkswagen Passat и пассажирский автобус.

В результате аварии травмировался водитель Volkswagen, 32-летний мэр города Вознесенск Евгений Величко. Водитель автобуса не пострадал.

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Во время выяснения обстоятельств ДТП правоохранители узнали, что в салоне автобуса находились дети, однако малышей забрали взрослые до приезда полицейских. По предварительным данным, с детьми все в порядке.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

ДТП в Вознесенске — подробности ДТП происшествия 7 сентября на Николаевщине

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает заключение на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

Сейчас правоохранители расследуют все обстоятельства аварии. Полиция просит помощи у граждан, которые имеют любую информацию об обстоятельствах ДТП или могут предоставить видеозаписи с регистраторов.

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Фото: Нацполиция, Евгений Величко

Источник: Нацполиция

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