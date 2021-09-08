ДТП в Вознесенске — подробности ДТП происшествия 7 сентября на Николаевщине

Утром 8 сентября на пересечении Берегового и Черняховского в Вознесенске столкнулись автомобиль Volkswagen Passat и пассажирский автобус.

В результате аварии травмировался водитель Volkswagen, 32-летний мэр города Вознесенск Евгений Величко. Водитель автобуса не пострадал.

Во время выяснения обстоятельств ДТП правоохранители узнали, что в салоне автобуса находились дети, однако малышей забрали взрослые до приезда полицейских. По предварительным данным, с детьми все в порядке.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает заключение на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

Сейчас правоохранители расследуют все обстоятельства аварии. Полиция просит помощи у граждан, которые имеют любую информацию об обстоятельствах ДТП или могут предоставить видеозаписи с регистраторов.

Фото: Нацполиция, Евгений Величко