В комнате четырехэтажного общежития Уманского национального университета садоводства возник пожар. В результате чего пострадали семь человек.

Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. По данным спасателей, их сейчас доставлены в больницу.

Так, трех пострадавших госпитализировали с порезами, а четырех — с отравлением угарным газом.

К тушению пожара привлекалось 27 человек и 7 единиц техники ГСЧС.

7 сентября произошло возгорание на первом этаже в общежитии в Умани.

Во время ликвидации пожара спасатели и полицейские эвакуировали с помощью автолестниц почти 30 студентов.

Тогда сообщалось о шести пострадавших. Четверо из них отравились угарным газом, еще двое — раненные стеклом, когда пытались выбраться на улицу через окно.

Причины возгорания установит следствие. Полиция открыла производство по данному факту.

Кроме того, вчера в городе паломники-хасиды, которые приехали на празднование иудейского нового года Рош ха-Шана, едва не устроили пожар, разведя костер на балконе, чтобы приготовить пищу.

Дым с балкона на шестом этаже заметили спасатели, которые с помощью огнетушителя потушили обустроенную паломниками зону барбекю.