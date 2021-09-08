Черкасские правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, в результате чего погиб пешеход.

29-летний водитель автомобиля BMW совершил наезд на мужчину 6 сентября около 20.00 возле села Благодатное.

От полученных травм 31-летний пешеход погиб на месте аварии.

По данным следствия, он переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Санкция статьи уголовного производства предусматривает заключение до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

В этот же день в Черновицкой области, на трассе Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече, в ДТП погибла 29-летняя женщина на шестом месяце беременности.

Она села в автомобиль 50-летнего односельчанина неподалеку КПП Порубное. Вскоре Volkswagen, в котором ехала беременная, столкнулся с грузовиком MAN.

Женщина получила многочисленные телесные повреждения и скончалась в реанимационном отделении районной больницы.

Водителя легковушки после оказания медицинской помощи врачи отпустили домой.

Правоохранители назначили ряд экспертиз для установления виновника и окончательных причин аварии.