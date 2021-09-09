Жила в палатке у реки: в Киеве убили 37-летнюю заробитчанку

В Оболонском районе Киева возле реки нашли тело женщины в туристической палатке. Его случайно обнаружил мужчина, который прогуливался рядом.

Погибшей оказалась 37-летняя Оксана — уроженка Черниговской области. Женщина приехала в Киев на заработки — работала в компании, предоставляющей супермаркетам сотрудников. Когда в магазинах не хватало кассиров, тоже выходила на изменения.

Жилья погибшая не имела, поэтому проживала в палатке у реки. Кто убил женщину — пока неизвестно.

— Это 37-летняя уроженка Черниговщины, которая приезжала в столицу на подработки. Женщина временно проживала в палатке возле водоема, в зоне отдыха на столичной Оболони, — рассказала пресс-секретарь Оболонского управления полиции Диана Шутько.

На теле жертвы почти не было живого места, а возле палатки есть следы крови. Эксперты до сих пор пытаются установить, чем убили 37-летнюю Оксану.

Местные рыбаки давно заметили эту палатку, но сначала думали, что там проживают туристы. Незадолго до смерти вместе с погибшей видели двух мужчин.

— Я просто один раз видел. Обратил внимание, что они сушили (вещи, — Ред.) на прошлой неделе, когда гроза сильная была. И мы шли, я так повернул голову: “Вас не снесло, как вы в палатке?” … Он засмеялся, даже не вернулся, задом сидел. Говорит: “Нет, не снесло”. Мужчина, может быть, за сорок, — рассказывает рыбак Валерий.

Правоохранители просят людей, которые узнали мужчин, звонить на линию 102.