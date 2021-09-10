37-летний Иван Мартынюк, который летом прославился как голосеевский стрелок, вышел на свободу. В июле к мужчине пришли забирать квартиру.

Обороняя свое жилье, он совершил выстрел и ранил сразу трех человек — одного полицейского и двух гражданских. После этого Иван поджег квартиру.

Сейчас мужчина отбывает домашний арест в квартире матери, он согласился дать эксклюзивное интервью.

Иван Мартынюк уверяет — в тот день не понимал, что за люди пытаются ворваться в его дом, поэтому был вынужден стрелять.

— Я вынужденно распылил слезоточивый газ. После того как он немного рассеялся, они приступили к спиливанию петель. И когда я увидел искры от срезания петель внутри квартиры, на том этапе вынужденно сделал предупредительный выстрел. Один, а не два, — рассказывает мужчина.

Любимая Ивана Екатерина также в тот день находилась в квартире. Признается — испугалась не на шутку, потому понимает, почему мужчина открыл огонь.

Только под дверью оказались переговорщики из полиции, Иван вместо диалога облил дверь бензином и поджег. Говорит, все ради того, чтобы выиграть хоть какое-то время и дождаться приезда своих адвокатов.

Когда мужчину уже в наручниках выводили из квартиры, соседи были потрясены, ведь знают его как спокойного и уравновешенного человека.

— Приходилось общаться, нареканий нет, достаточно воспитанный человек … Он приходил к нам, стучал. Мы ему помогали заряжать и павер-банки, — делится сосед Ивана Дмитрий.

Однокомнатную квартиру в престижном жилом комплексе Иван Мартынюк приобрел еще в 2008 году в кредит. Когда банк неожиданно обанкротился — инвесторы растерялись. Иван, кстати, бывший финансист, убеждает: будто не знал, кому перепродали его кредит, поэтому и не платил годами. За это сумма долга выросла до почти 1,5 млн грн.

А в сентябре 2019 года Соломенский суд вынес заочное решение — взыскать с Ивана долг и выставить квартиру на электронные торги.

Защитникам Ивана Мартынюка удалось отменить заочное решение о взыскании долга. Но уже после того, как жилье реализовали на торгах.

— На сегодняшний день правовое основание, чтобы продавать эту квартиру с торгов, для того, чтобы был другой владелец, который передал второму, третьему лицу — этого правового основания нет. И поэтому Иван зная, что уже отменено решение суда, которое стало причиной всех его проблем и неурядиц, защищал ту собственность, которая ему принадлежала, — рассказала адвокат Валерия Лутовская.

Покупатель уже даже успел перепродать спорное имущество. На аукционе он приобрел квартиру за 2,6 млн грн, а перепродал потом вдвое дешевле.

Тем временем в доме кто-то установил новые входные двери. Кто именно это сделал — соседи вроде не видели. И Иван не скрывает — то, что он не может теперь попасть внутрь, вовсе не означает, что он опустил руки и сдался. Говорит, будет бороться за жилье до последнего.