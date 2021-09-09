Смертельное ДТП под Ровно — водителя осудили за совершение аварии

В Ровенской области суд вынес приговор 42-летнему мужчине, который два года назад совершил дорожно-транспортное происшествия. Вследствие этого погибли два человека.

Зимой 2019 года на трассе Городище — Ровно — Староконстантинов водитель легковушки Mercedes-Benz E 320, двигаясь из села Екатериновка в направлении села Малушка, выехал на встречную полосу.

Тогда он и совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Vito, которым управлял 53-летний мужчина.

В результате аварии 67-летний пассажир микроавтобуса от полученных травм погиб сразу на месте происшествия.

Самого водителя микроавтобуса в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Однако врачи не смогли спасти его. Через четыре дня мужчина умер.

Также тяжелые телесные повреждения получила еще одна 64-летняя пассажирка микроавтобуса.

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В то же время водитель легковушки получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и перелом ребер. По результатам экспертизы он был трезв.

Тогда же ему сообщили о подозрении по части УК Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель двух человек.

В мае 2020 года уголовное производство было направлено в суд. А уже 7 сентября 2021-го суд вынес приговор — семь лет лишения свободы.

В течение месяца обвиняемый имеет право обжаловать решение суда.

Во время досудебного расследования подозреваемый находился под круглосуточным домашним арестом.

Однако на стадии судебного рассмотрения начал его нарушать. Поэтому меру пресечения изменили и поместили мужчину под стражу.