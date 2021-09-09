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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Есть погибший: на трассе Киев-Одесса столкнулись микроавтобусы

Есть погибший: на трассе Киев-Одесса столкнулись микроавтобусы

На автодороге Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек и еще восемь травмировались.

ДТП произошло 9 сентября примерно в 4.30 возле села Чупира в Киевской области. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на трассе столкнулись два микроавтобуса.

ДТП на трассе Киев-Одесса — подробности ДТП происшествия 9 сентября на Киевщине

Известно, что в салоне Mercedes Sprinter, которым управлял 37-летний водитель, находилось 13 хасидов-паломников. Они направлялись из города Умань в аэропорт Борисполь.

Один гражданин Израиля 1976 года рождения погиб и еще восемь людей получили травмы легкой степени тяжести. Они отказались от госпитализации в медицинское учреждение.

По предварительным данным, водитель авто двигался на правой полосе с реверсивным движением и резко получил ослепление светом фар встречного транспортного средства.

ДТП на трассе Киев-Одесса — подробности ДТП происшествия 9 сентября на Киевщине

Из-за этого он резко повернул налево, чтобы избежать аварии, однако столкнулся с автобусом. После этого автомобиль с хасидами-паломниками выбросило на другую сторону дороги в поле.

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По данным Национальной полиции, по состоянию на 31 июля, с начала 2021 года на территории Украины произошло 102 977 аварий на автодорогах. Среди них — 12 994 ДТП с 1575 погибшими и 16 017 травмированными.

Статистика ДТП в Украине зафиксировала увеличение количества аварий. Для сравнения, за весь 2020 год на территории государства произошло 86 890 дорожно-транспортных происшествий.

Среди них — 13 704 аварий, в которых 1 771 гражданин погиб, еще 17 068 человек получили травмы различной степени тяжести.

Источники: ГСЧС, Нацполиция

Фото: Нацполиция

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