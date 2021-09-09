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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Оккупанты обстреляли дома мирного населения вблизи Марьинки

обстріл біля Мар'їнки

Оккупанты обстреляли мирные населенные пункты на Донбассе. Инцидент произошел поздно вечером 8 сентября вблизи города Марьинка.

Вооруженные формирования Российской Федерации использовали миномет калибра 82 мм. Обстрел вблизи Марьинки длился в течение 16 мин — с 23.00 до 23.16.

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (ОЦКК) оценила последствия обстрела.

В результате обстрела боевиков повредились стены жилого дома и прилегающая территория. Украинская сторона ОЦКК проинформировала об инциденте Специальную мониторинговую миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ).

обстріл біля Мар'їнки
обстріл біля Мар'їнки
обстріл біля Мар'їнки
обстріл біля Мар'їнки
обстріл біля Мар'їнки
обстріл біля Мар'їнки
Оккупанты обстреляли дома мирного населения вблизи Марьинки / 3 фотографии

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Фото: Штаб ООС

Источник: Штаб ООС

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