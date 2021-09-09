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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Требует деньги: в Грузии вооруженный мужчина захватил отделение банка

поліція Грузія

В Грузии вооруженный мужчина ворвался в отделение Банка Грузии. Инцидент произошел на востоке страны в городе Кварели, расположенном в регионе Кахети. Сейчас банковское здание окружили правоохранители.

По данным местных СМИ, у мужчины есть оружие и граната. Он требует 500 тыс. лари, это больше 4,2 млн грн.

Предварительно, злоумышленник захватил заложников. Сейчас в отделении банка находится 15 человек — это и сотрудники финансового учреждения, и посетители.

— Сейчас правоохранители, мобилизованные на месте, принимают все необходимые и срочные меры, а также проводятся следственные и оперативные мероприятия. Министерство внутренних дел призывает СМИ соблюдать нормы безопасности и выполнять указания полиции на месте, — говорится в заявлении МВД.

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