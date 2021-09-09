Новости Киева — чиновника Укрпрофздравницы задержали на взятке (ФОТО)

В Киеве разоблачили члена правления частного акционерного общества Укрпрофздравница на вымогательстве 1 млн грн и получении 500 тыс. грн взятки за отчуждение санатория профсоюзов.
Член правления — заместитель председателя Укрпрофздравница. Он требовал у представителя частного общества 1 млн грн.
Собственно, он требовал деньги, чтобы принять решение об отчуждении недвижимого имущества общества наблюдательным советом предприятия и заключения договора купли-продажи санатория, расположенного на берегу Днепродзержинского водохранилища на Днепропетровщине.
Правоохранители задокументировали передачу должностному лицу первой части неправомерной выгоды — 200 тыс. грн.
А уже 31 августа 2021 года во время передачи еще 300 тыс. грн члена правления задержали.
Сейчас следственные действия продолжаются. По месту работы должностного лица проводятся обыски.
Решают вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Также устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.
Укрпрофздравница — частное акционерное общество лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов Украины. Основатели — Федерация профсоюзов и Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности.
Источник: Прокуратура
Фото: Прокуратура