Новости Хмельницкого — мужчина убил женщину дома и пытался сбежать (ФОТО)

В Хмельницкой области мужчина до смерти забил жену дома. После чего он пытался убежать, но его задержали с помощью служебной собаки в другом селе.

Инцидент произошел 8 сентября около 17.00 в селе Путринцы Изяславского района.

Злоумышленник до смерти избил жену, а сам скрылся в неизвестном направлении. В то же время соседи супругов вызвали полицию.

Приехав на место происшествия, они обнаружили мертвое тело 33-летней женщины. У нее были многочисленные синяки и ссадины.

В то же время мужчины на месте не было. Поэтому его сразу начали искать.

К поискам задействовали служебную овчарку Гром. Именно она вывела правоохранителей на след мужчины.

Забил до смерти и пытался скрыться: в Хмельницкой области задержали мужчину / 3 фотографии

33-летнего злоумышленника нашли в соседнем селе Михля. По данным полицейский, он как раз пытался сбежать в Изяслав на попутном автомобиле.

Мужчину задержали. Открыто уголовное производство по статье УК Украины об умышленном убийстве. Следственные действия продолжаются.

Если злоумышленника признают виновным в суде, то он может сесть за решетку на 15 лет.