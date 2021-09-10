Ночью 10 сентября во многоэтажке на улице Щусева, 8-А в Киеве произошел пожар, в результате которого погибла женщина.

Возгорание возникло около 1.30 на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома с распространением на четыре балкона трех квартир на последнем этаже.

Спасатели эвакуировали шестерых жителей дома, еще 50 человек — отвели на безопасное расстояние.

Ликвидировать пожар удалось в 4.13 на площади около 90 кв. м.

При разборке сгоревшей мебели в квартире на восьмом этаже обнаружили тело погибшей 63-летней женщины.

Ее квартира выгорела полностью, повреждены также четыре балкона на последнем этаже.

Сейчас устанавливается причина пожара.