Ночью 10 сентября во многоэтажке на улице Щусева, 8-А в Киеве произошел пожар, в результате которого погибла женщина.
Возгорание возникло около 1.30 на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома с распространением на четыре балкона трех квартир на последнем этаже.
Спасатели эвакуировали шестерых жителей дома, еще 50 человек — отвели на безопасное расстояние.
Ликвидировать пожар удалось в 4.13 на площади около 90 кв. м.
При разборке сгоревшей мебели в квартире на восьмом этаже обнаружили тело погибшей 63-летней женщины.
Ее квартира выгорела полностью, повреждены также четыре балкона на последнем этаже.
Сейчас устанавливается причина пожара.