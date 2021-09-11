В Киеве правоохранители задержали женщину, которая во время ссоры зарезала собственного мужа.

Все происходило настолько спокойно, что жители подъезда даже и не догадывались, которая кровавая драма здесь разыгралась.

Напуганные люди не могут поверить, что всегда спокойная и приветливая Галина могла хладнокровно убить своего мужа Александра.

— Шли, она сидела на скамейке курила. Ну вроде ничего, нормально. Она курила, молча, поздоровались и все, — рассказала соседка женщины.

Во время выяснения отношений женщина схватила нож и несколько раз ударил по туловищу и в шею потерпевшего.

После того, как убила мужчину ножом женщина сама вызвала скорую, но раны оказались смертельными и муж не дожил до приезда медиков.

Однако почти все соседи встали на сторону Галины и уверяют, что с ее мужем было невозможно жить.

Соседка Алла ли не каждый день слушала страшные истории Галины о домашнем насилии. Поэтому бежит на улицу защищать подружку.

Мол, женщина плакала, что Александр не давал ей жизнь — бил ее и сына, крушил двери и окна.

— Она три дня работала — три дня дома. Говорит, я эти три дня, говорит, не знаю куда себя деть. Мне, говорит, надо подыскивать подработка что этого тунеядца я не знаю как прокормить, — рассказывает еще одна подруга женщины.

Агрессивного Александра боялся чуть ли не весь двор. Поэтому на защиту Галины ее подруга созывает и других соседей.

Нина Савельевна обходила 56-летнего Александра десятой, потому что однажды тот неожиданно решил потягать пенсионерку за ухо.

Оказывается, жена была не первой, кто пошел на Александра с ножом. Когда то мужчина спровоцировал на это своего соседа.

А теперь за решетку попадет жена Александра, за убийство ей светит до 15 лет заключения. Но соседи готовы иди защищать Галину в суде, поскольку убеждены — схватилась за нож, когда оборонялась.