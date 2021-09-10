В Австрии мужчина больше года прятал тело умершей матери в подвале, чтобы получать ее пенсию в дальнейшем. Он мог получить около €50 тыс. таких выплат.

По данным ВВС, в июне 2020 года 89-летняя женщина умерла естественной смерти. Жительница города Тироль имела деменцию (заболевания из-за которого нарушаются когнитивные способности, — Ред.).

Тогда 66-летний сын решил не устраивать похороны матери. Вместо этого он поместил ее тело в подвал. А чтобы скрыть запах умершей, использовал пакеты со льдом и бинты.

Через некоторое время подозреваемый засыпал труп наполнителем для кошачьего туалета.

Своего брата он убеждал, что их мать находится в больнице и не стоит ее посещать, поскольку она якобы никого не узнает.

Как выяснили правоохранители, у мужчины не было иного дохода, кроме пенсии матери.

Сам австриец объяснил, что после смерти женщины выплаты прекратились бы и он не смог бы позволить себе похоронить мать или содержать дом, который они поделили.

О соответствующем инциденте полиция города узнала после того, как подозреваемый отказал почтальону во встрече с получательницей пенсии.

По предварительным данным, за год мужчина мог незаконно получить около €50 тыс. пенсии матери.

Источник: ВВС