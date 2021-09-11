Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству безотлагательно обеспечить реставрацию костела святого Николая в Киеве и установить там новый орган.

Об этом говорится в письме главы государства на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Отчитываться о результатах проведенных работ глава Кабмина должен президенту ежемесячно.

Кроме того, Денис Шмыгаль до завершения работ в памятнике архитектуры национального значения должен позаботиться о концертной деятельности творческих коллективов и отдельных исполнителей Национального дома органной и камерной музыки на других сценических площадках.

По убеждению главы государства, это нужно для того, чтобы не допустить уничтожения известного национального учреждения культуры.

Вместе с тем, Зеленский отметил, что правительство должно активизировать реализацию проекта Дом музыки. Указ об этом глава государства издал еще 18 августа 2020 года.

Пожар в костеле Святого Николая произошел 4 сентября. Причиной стало короткое замыкание в органе во время репетиции артистов Национального дома органной и камерной музыки Украины, что располагался в этом здании.

Огонь охватил 80 кв. м и повредил внутреннее убранство исторического здания и уникальный орган.

Перекрытие костела не пострадало. Погибших и травмированных нет.