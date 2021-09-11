На территории временно оккупированного Донецка произошел мощный взрыв в Кировском районе.

Об этом сообщил так называемый “глава городской администрации Донецка” Алексей Кулемзин на своем Telegram-канале.

— Произошел взрыв в Кировском районе на нефтебазе. Причина происшествия выясняется, — говорится в сообщении.

После мощного взрыва, который всколыхнул местных жителей, на нефтебазе вспыхнул огонь. В настоящее время пожар пытаются погасить.

Пока неизвестно, есть ли погибшие или пострадавшие в результате взрыва на нефтебазе в Донецке. На месте происшествия работают специальные службы.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на территории Украины за последние сутки произошло 343 пожаров. Среди них 73 случаев случилось в жилом секторе, пять пожаров — в производственной сфере, 10 случаев — в транспорте, а другие 255 пожаров — в других местах.

В результате этого погибли четверо граждан, еще пятеро людей пострадали. Однако сотрудникам службы удалось спасти четырех человек во время пожаров на территории нашей страны.