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Дмитро Кудрявцев |

Депутата Бердянского горсовета задержали за пьяное ДТП с пострадавшим

ДТП в Бердянске

Полиция задержала депутата Бердянского городского совета, который в состоянии алкогольного опьянения ехал на автомобиле BMW Х5, сбил пешехода.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает пресс-служба местного управления полиции.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, столкнулся со столбом освещения, рикошетом от которого вылетел на тротуар, где сбил 50-летнего мужчину.

Пострадавший с телесными повреждениями доставили в больницу.

В крови задержанного обнаружено 2,2 промилле алкоголя. Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст.286-1 (Нарушение ПДД водителем, находившимся в состоянии опьянения) УК Украины.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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