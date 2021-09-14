Кровь была на лице и футболке: подробности смерти судьи Писанца под Киевом

11 сентября в селе Погребы Броварского района Киевской области обнаружили тело судьи Печерского районного суда Виталия Писанца.

Скорую в элитное имение вызвали около 23.00. 53-летний судья лежал без сознания в комнате на полу. Лицо Писанца было в крови, багровые пятна виднелись и на футболке. Поэтому медики на место вызвали и полицию.

Хозяином дома оказался Петр Онопенко — в прошлом сотрудник СБУ, экс-заместитель главы таможенной службы, бывший адвокат и брат экс-главы Верховного суда Василия Онопенко. Он утверждает, что Писанец упал сам.

По словам Онопенко, накануне он купил раков и пригласил в гости Писанца и следователя Соломенского управления полиции — Евгения Хоменко. По предварительной версии, друзья выпивали и внезапно между судьей и полицейским разгорелась ссора. Когда словесные аргументы закончились, то Писанец якобы первым ударил Хоменко, а затем неожиданно упал на пол, задев вазу.

Испуганные товарищи сначала якобы сами попытались привести судью в себя, но безуспешно.

Между тем самого Петра Онопенко сейчас дома нет. Его жена сообщила, что, мол, муж в разъездах со своими адвокатами. Следователя Хоменко на рабочем месте в Соломенском управлении тоже не поймали, потому что его якобы отправили на несколько недель в министерство.

Расследованием этого дела занимается Госбюро расследований по статье об умышленном убийстве. Результаты вскрытия тела умершего и причину смерти обещают назвать уже скоро.

12 сентября под Киевом нашли мертвым Виталия Писанца — судью Печерского районного суда столицы. В 2012 году на его жизнь уже было совершено покушение.

Мотивом нападения якобы была его профессиональная деятельность. Тогда у него был диагностирован перелом костей черепа и сильное кровоизлияние.