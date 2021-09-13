35 граждан Украины пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Турции.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

— В понедельник утром вблизи города Ментеше в провинции Мугла произошло ДТП с участием туристического автобуса. По предварительной информации, в автобусе находился 41 украинец, — добавил Николенко.

По словам спикера, 35 туристов из Украины получили травмы легкой и средней тяжести. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает.

— Вероятно, водитель — гражданин Турции — не справился с управлением из-за сердечного приступа. Он погиб на месте аварии, — объяснил Николенко.

Также он добавил, что сейчас украинское консульство в Анталии взаимодействует с турецкими правоохранителями, чтобы выяснить все обстоятельства ДТП.

Кроме того, консульство установило связь с туроператором и страховой компанией, которая должна покрыть расходы на лечение.

Между тем консул планирует посетить в больнице пострадавших граждан Украины, чтобы предоставить им консульскую помощь.

Утром 13 вересня в Турции перевернулся автобус с украинскими туристами.

Так, у водителя туристического автобуса произошел сердечный приступ. В результате этого он столкнулся со школьным транспортом, ехавшим в противоположном направлении.

В результате ДТП водитель погиб на месте, еще 35 человек получили ранения. Один из пострадавших школьников находится в тяжелом состоянии.