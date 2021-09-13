В Киеве задержали мать и сына, которые сбывали наркотики на Лесном массиве

В Киеве правоохранители задержали мать и сына, которые распространяли наркотики на территории Лесного массива. Злоумышленники подкладывали так называемые “закладки”.

Во время патрулирования Деснянского района столицы полицейские заметили подозрительных людей — женщину и парня. Они начали нервничать и пытались убежать, когда к ним подошли патрульные.

Правоохранители нашли в сумке мужчины наркотические вещества. 40 свертков с вероятными амфетамином и психотропом PVP изъяли и направили на исследование.

В помещении злоумышленников провели обыск. Работники полиции изъяли более 100 пакетов с замком Zip-Lock, в котором находились порошкообразные вещества, пакеты для фасовки и весы.

Все изъятые доказательства направили на исследование. По данным Нацполиции, наркосбытчики — это мать и сын 1963 и 2001 годов рождения, которых задержали.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Злоумышленникам сообщили о подозрении.

Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Правонарушителям грозит заключение на срок до 10 лет с конфискацией имущества.