Уснул с сигаретой в зубах: на Полтавщине нашли обгоревшее тело мужчины

В Полтавской области неподалеку железной дороги нашли тело мужчины, рядом с ним лежал велосипед. На теле погибшего были ожоги, трава вокруг также обгорела.

Труп мужчины недалеко от железнодорожной станции Лазорки увидел из окна пассажир поезда, после чего сообщил об этом в полицию. Правоохранители выяснили, что погибшим оказался 57-летний Виктор — житель соседнего села.

Следов насилия на теле не нашли. На ограбление это также не похоже, ведь телефон был рядом с ним. В полиции считают, что смерть мужчины — это несчастный случай, который мог случиться в результате возгорания травы.

— Судебно-медицинский эксперт дал заключение, что мужчина мог умереть в результате горения сухостоя. То есть надышался самого дыма. Есть частично ожоги на теле мужчины, — рассказал Юрий Сулаев, спикер полиции Полтавской области.

В селе, где жил Виктор, говорят, что мужчина пил. Дома он даже несколько раз устраивал пожары из-за брошенных окурков.

— Курил и пил. То он где-то вот пойдет, металла накопает, и есть деньги. Сдаст. Он нигде не работал, — поделилась Любовь Николаевна, односельчанка покойника.

Виктор ушел под вечер за дровами. Местные в лесополосу ходят прямо через железные пути. Скорее всего, дорогой мужчину разморило и он лег отдохнуть с сигаретой в зубах. Селянин и раньше под действием алкоголя мог заснуть где-угодно.