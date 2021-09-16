В Харькове 20-летний парень зверски убил своего 58-летнего друга

Жители многоэтажки в спальном районе Харькова посреди дня услышали шум на первом этаже и сначала не придали этому значения. Квартира, из которой доносились жуткие звуки, давно имеет недобрую славу. 58-летний хозяин любит выпить и частенько принимает у себя гостей. Но серьезных конфликтов до этого не было. Вдруг со страшным треском посыпались стекла.

Соседи вызвали экстренные службы. Они утечки газа не обнаружили. Но то, что увидели внутри, надолго останется в памяти. Среди разбитого жилья лежал окровавленный владелец. Мужчина и действительно спал, правда уже вечным сном. На его теле не было живого места. А лицо — это вообще сплошное кровавое месиво.

Неописуемый ужас, который произошел в этой квартире на первом этаже, пока напоминает битое стекло на асфальте и фанера на окнах. Стекла здесь вдребезги разнес 20-летний гость владельца помещения. А перед тем, как выпрыгнуть в окно, парень просто таки со звериной жестокостью отправил на тот свет хозяина.

Юного неадеквата сразу задержали. В том, что произошло, свою вину он категорически не признает. Мол, это именно он жертва нападения. От сумасшедшего хозяина защищался. А причиной расправы стал давний конфликт: 58-летний Андрей якобы когда-то обидел девушку 20-летнего Богдана, за что сразу же получил на орехи. Старший мужчина якобы тех пинков не простил и в следующий раз уже первым набросился на гостя с кулаками.

А вот соседи убитого рассказывают: никогда не видели его агрессивным. Пьянствовал — да, но никому не вредил. За пагубные привычки мужчины — женщина покинула его. Но несмотря на это, на мученическую смерть он отнюдь не заслужил.

В суде, где Богдану выбирают меру пресечения, парень заявляет, что его старший товарищ погиб по вине медиков и правоохранителей.

Богдан нигде официально не работает, своей семьи не имеет и, несмотря на юный возраст, уже успел пожить в тюрьме за ограбление и кражи. Вышел на свободу лишь 7 месяцев назад. Но назад уже не хочет.