Утром 15 сентября в Днепре взорвался автомобиль. В результате инцидента погибли два человека. Правоохранители квалифицировали произошедшее как теракт.

Взрыв в Днепре произошел на проспекте Богдана Хмельницкого в среду. Установлено, что в автомобиле находились мужчина и женщина.

По данному факту возбуждено уголовное производство с предыдущей правовой квалификацией по статье Уголовного кодекса Украины о террористическом акте.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Причина взрыва пока неизвестна.

Сообщение об инциденте поступило около 9.00. Взрыв произошел в авто Nissan Primera.

Известно, что в результате этого взрыва погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области Дарья Гречищева.